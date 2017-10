וויאומינג וילוסטון

מדינה גדולה ואנשים בה מעט

דגל מדינת וויאומינג

שממה בוואיומינג

הנוף מאתר החפירות של הדינוזאורים

שן של דינוזאור

מוזיאון הדינוזאורים בוויאומינג

הבקתה ב-GREYBULL

המעינות בתרמופוליס

המעינות בתרמופוליס

המעינות בתרמופוליס

המעינות בתרמופוליס

מרכז המבקרים באתר הסכר של קודי

מבט מהסכר כלפי מטה

האגם שנוצר מהסכר

הבקתות באבסרוקה עם הנוף

מתאמנים ברודיאו

כוכבים בילוסטון

ביזון מלחך עשב

מבט כללי על Mud Volcano

מערה המכונה פי הדרקון

צופים אל המפל התחתון וקניון ילוסטון

הנוף מראש המפל התחתון כלפי הגרנד קניון של ילוסטון

מפל Tower

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

ציפור בבריכות הרדודות

מראה כללי - ברקע מרכז המבקרים Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

Mammoth hot springs

הוסף כיתוב

שקיעה בילוסטון

Mud Volcano בלילה

השתקפויות באגם

West thumb basin

West thumb basin

West thumb basin

בריכת נופרים בילוסטון

בריכת נופרים בילוסטון

גייזר Old Faithful

הילת שמש

גייזרון קטן מתפרץ

חגיגת צבעים בבריכות גייזרים בילוסטון

ברכת הקשת - Rainbow Pool

ברכה קטנה וצבעונית

Biscuit basin

נוף בילוסטון בדרך למפלי Mystic

מפלי Mystic

חניון grand prismatic בילוסטון

חניון grand prismatic בילוסטון

ברכת grand prismatic מלמטה

כנסיית המשיח של קדושי אחרית הימים איידהו פולס

איידהו פולס

כנסיית המשיח של קדושי אחרית הימים

איידהו פולס

איידהו פולס

אגם המלח הגדול ביוטה

אגם המלח הגדול ביוטה

מיליון ברחשים על אבן אחת

אלמנה חומה (?) אוכל/ת ברחשים

מטוס מחכה בשרוול

ניו יורק

אנחנו בפרק השלישי של גדי ויאיר מגלים את אמריקה. אם פספסתם הנה פרק המבוא , ופרק קולורדו . להזכירכם, בטיול מששתף גם נ., והתמונות הן פרי עמלנו המשותף.עזבנו ביום ראשון את קולורדו בדרך לליקוי החמה, והגענו למדינת וויאומינג. מדינת וויאומינג היא מדינה גדולה וריקה. למעשה זו המדינה עם הכי מעט תושבים בכל ארה"ב. שיטחה לעומת זאת הוא מבין המדינת הגדולות, וכך יוצא שצפיפות האוכלוסין הממוצעות היא כ-2 תושבים לקמ"ר, בצפיפות נמוכה זו היא שנייה רק לאלסקה ששטחה עצום בהרבה. ובתוך כל הכלום הזה אנחנו הולכים לבלות כמה ימים. ולמה וויאומינג? כי בקצה הצפון מערבי שלה נמצאת הפנינה של שמורות הטבע בארה"ב - שמורות ילוסטון בה תכננו להיות יומיים וקצת.בתחתית וויאומינג על גבול קולורדו נמצא כמעט כל מה ומי שיש בה. עיר הבירה סמוכה מאד לקולורדו ולאחריה הערים הגדולות, יחסית, דאגלס וקאספר. ומשם מתחיל הכלום. מאה מייל נסיעה עד לאתר בו נראה את הליקוי למחרת - שושוני על כביש שאפילו חוות בקושי יש לצידו. ממש ארצות השממה. בעוד שלתוך וויאומינג הייתה תנועה, אנשים נוספים שבאו לשטח לקראת הליקוי, הרי שמולנו כמעט ולא חלפו כלי רכב.בכל אשר תפנה, הליקוי הוא המלך. בחניוני מנוחה על שפת הדרכים, בתחנות דלק ובכל מקום שהוא. אמנם מקומות לישון אין, אבל מקומות להיות לא חסר, שטחים עצומים ואכן מפעם לעפם ראינו קראוונים שהתמקמו באמצע שום מקום, מחכים למחר.המשכנו צפונה לכיוון מקום הלינה שלנו ועברנו בתרמופוליס , עיירת נופש חביבה ומכיוון שיצאנו מוקדם עקב חשש מפקקים שהתפוגגו והשעה הייתה רק 14:00 בצהריים (אחרי 600 קילומטרים של נהיגה). החלטנו לבדוק את מוזיאון הדינוזאורים בעיירה.מסתבר שפרט לביקור במוזיאון יש אפשרות גם לסייר לאתר חפירות של מאובני דינוזאורים. אם כבר אז כבר ונרשמנו לסיור בהדרכת פליאנתולוגים שחופרים באזור. אנשי המקום התנצלו על העומס ואמרו שמעולם לא היו להם כל כך הרבה אנשים ביום אחד. טוב, מעולם הם לא היו באיזור של ליקוי חמה מלא.הסיור היה מרתק למרות שקצת ארוך, עקב גודל הקבוצה, ובכל אופן חוויה מיוחדת שאין בכל מקום. נסיעה של כמה קילומטרים פנימה לגבעות, ביקור באתרי חפירות שפעילים עד היום ובהם חלק מהממצאים הושארו בקרקע, והתבוננות בקרוב בשן של דינוזאור (גדול וחד).המוזיאון עצמו יפה ומעניין עם מוצגים ושלדים רבים של דינוזאורים וצפוף הרבה פחות מהתצוגות במוזיאונים בערים הגדולות כדגומת ניו יורק ולונדון.סך כל הביקור לקח כ-3 שעות ולאחריו נסענו למקום הבקתה שלנו בעיירה GERYBULL. בקתה שהוזמנה דרך AIRBNB.בעל הבית היה נחמד ואפילו בא לבדוק שהכול בסדר אחרי שהתלוננו שאין מים חמים (היה צריך לחכות עוד רבע שעה). הוא סיפר לנו שלא מעט אנשים הזמניו את הביקתה וביטלו אחרי שמצאו משהו קרוב יותר, אמרתי לו שגם אני חיפשתי דברים קרובים יותר אבל כבר לא מצאתי. הוא איחל לנו הצלחה מרובה (ושמח מאד לשמוע למחרת שראינו את הליקוי) ואמר שהוא לצערו חייב לנסוע למחרת בדיוק לכיוון ההפוך. ב-GREYBULL לא עשינו כלום. הגענו, הכנו אוכל והלכנו לישון.על יום הליקוי תוכלו לקרוא במאמר נפרד. לאחר הליקוי חזרנו לנסיעה צפונה והפעם דווקא היו מעט פקקים. חזרנו לתרמופוליס לסיור קצר בבריכות המלח היפות שיש שם, והמשכנו בנסיעה לכיוון ילוסטון.וזה שביל ההליכה בבריכות הקטנות מעל האגם, ויש גם גשר שאפשר לחצות מצד לצד וליד כל זה גן יפה ואפשרויות רבות לפיקניק ומרחצאות בתשלום.כבר הבנו שלילוסטון לא נגיע ובעיירה קודי היו כמה אפשרויות לאטרקציות. בחרנו ללכת לאתר הסכר של קודי. אחד הסכרים הראשונים בארצות הברית וזה ששימש מודל להובר-דאם הגדול והידוע שנבנה קצת אחריו. באתר רואים איך בנו את הסכר ואפשר ללכת עליו.המקום הטוב ביותר לשהיה בילוסטוןהוא בשמורה עצמה. בשביל זה צריך ארנק מעט עמוק וגם להזמין המון זמן מראש וכמובן שכל המקומות היו תפוסים. בקצה המערבי נמצתא העיירה ווסט-ילוסטון ובה עשרות בתי מלון ואפשרויות שהייה, אולם לא הייתה לנו אפשרות ללון שם בגלל המרחק הרב מאתר הליקוי.במזרח ילוסטון אפשר לישון בעיירה קודי , אבל חיפשנו משהו יותר קרוב לאורך הכביש מקודי לשמורה שם יש כל כמה קילומטרים אתר המאפשר שינה.משם רק עוד 40 מיילים נסיעה עד הבקתות הנמצאות מחוץ לשער המזרחי של ילוסטון. גם בערב לא עשינו יותר מדי. אכלנו ומעט מינגלינג עם כמה אורחים אחרים מסביב למדורה קטנה. כולם כמובן מדברים על הליקוי.למרות שאנחנו עייפים מאוד נ. ואני לא מוותרים על קצת צילומי לילה, במקום שהחושך בו באמת מושלם .באמצע הלילה יצאתי שוב החוצה לראות כוכבים. השמים שחורים לגמרי. לצערי כשנכנסתי לבקתה לא סגרתי טוב את הדלת וכך הקור חדר לבקתה והקפיא אותנו. הטמפרטורה הייתה כ-4 מעלות צלזיוס!יום ראשון בילוסטון - אמנם הבקתה רק עשרה מייל מהכניסה, אבל גם בתוך השמורה יש דרך לא קצרה עד שמגיעים לצומת שהיא כבר חלק מהלולאות המפורסמות של האתר, היוצרות את ה-8.היום הראשון הוקדש לחלק העליון של הילוסטון. קחו בחשבון זמני נסיעה של 45 דקות בין כל צומת אם זמני פקקים עקב ביזונים על הכביש. את הביזון הראשון ראינו כמה דקות לאחר כניסתנו לשמורה. איזו התלהבות. אבל זה היה ביזון בודד. לא הרבה אחר כך כבר נתקלנו בעדר שגרם לפקק ענקי. בסוף היום רק קיוונו שהביזונים כבר יעופו לנו מהכביש ונוכל לנסוע. נראו גם חיות אחרות, אבל דובים לא ראינו וגם זאבים לא. בעונה זו הביזונים רגועים ויש גם המון צעירים.כמובן ששמרנו על החוק ולא התקרבנו אליהם בכלל מעבר למרחק של 25 מטר המותר, אבל כאשר אנחנו באוטו והם על הכביש המרחק היה של סנטימטרים ספורים.ממרחק זה הצלחנו לראות שהביזון חיה כשרה למאכל, מפריס פרסה ושוסע שסע, ואת קולות העלאת הגירה גם לא הייתה בעיה מיוחדת לשמוע.התחלנו בעצירה באתר Mud Volcano וסיור רגלי בין הברכות שיש שם. האיזור כולו הוא הר געש ותיק. בכל מפה תראו קו עגול שמסמן את הקלדרה, הלוע הישן שנוצר כתוצאה מהתפרצות לפני 600,000 שנים. התפרצויות לא היו כבר אלפי שנים, אבל רעידות אדמה מתרחשות מפעם לפעם, למעשה כל הזמן יש רעידות קטנות, ומשנות את פני האיזור. המים בבריכות מפעפעים בעוז לא בגלל החום שלהם אלא בגלל גזים שהצטברו באדמה ופורצים החוצה וכך כבר עשרות שנים.והנה המים המפעפעים מהגזים הבוקים ממעבה האדמהתהליכים אלו נמשכים כול הזמן ויש החוששים שאולי ההר עצמו יתפרץ שוב, אירוע שיכול להיות מקומי או עצום ומשפיע על כול צפון מערב ארצות הברית ואולי על העולם כולו. ההר מנוטר באופן קבוע וההערכה היא כי באלף השנים הקרובות לא צפוי אירוע אולם לאחרונה חוקרים אחרים חושבים שהתהליך יהיה מהיר בהרבה.משם המשכנו לשני המפלים. נהר הילוסטון זורם ונופל בשני מפלים (גובה כללי של כ-160 מטר) לתוך ערוץ רחב המכונה גרנד קניון של הילוסטון, משם ולאורך מאות קילומטרים הנהר זורם עד שנפגש עם נהר המיזורי, שממשיך עוד ועוד עד לפגישתו עם המיסיסיפי ונשפף למפרץ מכסיקו.בצד הדרומי של המפלים - חניון אחד, הראשון, סגור למבקרים (אם היה פתוח היה אפשר לרדת ממנו כמה מאות מדרגות ולהתרשם מתחתית המפל התחתון) אבל אפשר להמשיך בכביש ולעצור בחניון בנקודה בה רואים את המפל התחתון מרחוק. שם התחלנו את ביקורנו באזור המפלים. מהמרחק הזה, המפל הזכיר לנו את הבניאס. או, כמה שטעינו...בחלק הצפוני אפשר לחנות בחניון ולרדת ממש עד לגובה המפלים. לתחתית המפל העליון או לראש המפל התחתון (אלו שני חניונים שונים). למפל העליון ההליכה היא קצרה אבל להגיע לראש המפל התחתון נדרשת הליכה עם ירידה תלולה ואחריה עלייה קשה מעט. קחו את הזמן ולכו באיטיות. ההליכה כדאית מאד למרות המאמץ.הנוף מרהיב והמפלים יוצרים קשתות בגלל ריבוי אדי המים. אם אתם שואלים, האם זה באמת נראה ככה, לצערי אני יכול לומר שזה נראה הרבה יותר יפה מאשר בתמונות, שאינן מסוגלות ללכוד את כול היופי הזה.הנה המפל התחתון בזרימתולאחר מכן אפשר ללכת לצד הכביש או לסוע לחניונים נוספים. בכניסה לחניונים לפעמים יש פקקים אבל לרוב מוצאים מקום חנייה די מהר.המשכנו צפונה למפל נוסף TOWER שלא היה מרשים במיוחד, לאחר המפלים שכבר ראינו.סיימנו ב Mammoth hot springs בריכות של מי מענייות גופרית ומלח עם תצורות יפהפיות. ניצלנו את הוויפי הפתוח שיש במרכז המבקרים (ברוב שטחי הפרק אין קליטה סלולרית כלל, שלא לדבר על נתונים), והמשכנו לאתר עצמו גם שם מחנים את הרכב והולכים על גשרי עץ בין הברכות השונות. חלקן יבשות וחלקן עם מים.התמונות הבאות מראות את המגוון של האתר. בכל פסיעה התצורות נראות שונות, וגם בשעות שונות הכול נראה אחרת. הצבעוניות חוגגת. לפעמים איזור נראה שומם ומת, ואזורים אחרים חיים לגמרי. הכול דינמי מאוד ומשתנה כל הזמן וגם כל מצלמה מוציאה תמונות שונות במעט.נתחיל במראה כללי מכיוון החניון התחתון ורואים את גשרי העץ בה עולים ומסתובבים בין הבריכות.כמובן שאת הפרטים היפים רואים בעיקר מקרוב.בתמונה הבאה שימו לב לניגודיות בין הלבן לבין מי הבריכה בטרקיז כחלחל וכמובן גם להצוב של הגופרית. ברקע הרים גבוהים בצידו השני של העמק.בתמונה הבאה מבט כללי על האתר מכיוון החניון העליון עליו הגענו ברגל וממנו חזרנו לרכב באותה דרך שבה באנו (החניון התחתון מופיע בתמונה).והנה גם סרטון קצר מהמקום:סיור על גשרי עץ בין הברכות וחזרה לנסיעה של שעתיים עקב פקק ביזונים לבקתה. ביום זה חרגנו לחלוטין ממסגרת הזמן שרצינו מה שגרם לנסיעת לילה בחושךהמוחלט של שמורת ילוסטון, חושך שהוא תענוג לצופי כוכבים, אולם היקשה על הנהיגה.בדרך עוד ניסיתי ללא הצלחה לצפות בירח החדש של חודש אלול, אבל הצלחנו להנות משקיעה יפה בראש ההרים.החושך יורד ואנחנו עדיין בדרך אבל ילוסטון של היום אינה ילוסטון של הלילה ולכן עצרנו, שוב, באתר Mud volcano. מגרש החנייה ריק. האדים ממשיכים לעלות ונראים מצוין באור הדמדומים וחיכינו שיעבור רכב נוסף ויאיר לנו אותם בפנסיו לצילום הקריפטי הבא:אני עוד מקווה שיישאר מספיק אור עד שנגיע לביקתה אבל איפה, החושך הולך ויורד ונ. נהנה לספר עד כמה הוא רואה את עקרב וקשת דרך החלון. לי אין כוח אפילו לעצור ולהסתכל, רק רוצה ללכת לישון. מחר שוב צריך לארוז אתה כל המזוודות ולעזוב את הבקתות. הגעה, אכילה מהירה מקלחת ולישוןעוד יום בשמורת הילוסטון והפעם לחלקו התחתון. קמנו, התפללנו, אכלנו, ארזנו וכמובן מילאנו תרמוס במים חמים להמשך ויאללה לאוטו.צילמנו מעט את אחד האגמים בהם היו השתקפויות יפות של העציםהעצירה הראשונה היא ב-WEST THUMB, אתר געשי שההתפרצות בו אירעה לפני 170,000 שנה והלבה המשיכה ללזרום עד לפני 70,000 שנה. זו הייתה ההתפרצות הגעשית האחרונה באתר. גם באתר, כמו ברוב הפארק גשרי עץ עליהם הולכים בין הבריכות.התמונה הבאה כבר על שפת האגם הגדול בילוסטון:וגם כאן הצבעוניות מדהימה (ובמציאות נראית הרבה יותר טוב).העצירה השנייה הייתה באתר הגייזרים ובראשם OLD FAITHFUL. אבל עוד לפני זה עצרנו מעל בריכת נופרים יפהפיה שהייתה בדרך.OLD FAITHFUL נראה כמו עיר. מלונות, מרכז מבקרים וחנות ענקית, מסעדות ומגרשי חניה ענקיים. האמריקאים לא אוהבים ללכת רחוק ולאחר שחנינו הבנו שהם בנו את כל האתר ממש הכיק רוב שאפשר לגייזר. רחבה ענקית עליה יש ספסלים ואנשים מחכים להתפרצות. על הצל התקמצנו, אולי בשביל שאנשים ייכנסו לחנות עד שהגייזר מתפרץ?בשטח ישנם עוד גייזרים רבים ושבילי הליכה ביניהם. OLD FAITHFUL מתפרץ בערך פעם בשעה וחצי ותחזיות לזמני ההתפרצות שלו ושאר הגייזרים נמצאות בכניסה לחנות. אפשר לנצל את הזמן להסתובב באיזור או להמתין בניחותא על הספסלים הפזורים.בזמן ההמתנה הבטלנו למעלה וראינו הילת שמש חביבה (חלקית). כמובן שצילמנו גם אותה.גייזרים הם עניין דינמי. ישנם כאלו שמתפרצים כל כמה דקות (לרוב לוגבה נמוך של מטרים בודדים), ישנם כאלו שמתפרצים פעם ביום בשעות לא סדירות וישנם כאלו שמשנים את התנהגותם. אולד פייתפול ידוע בכך שהוא יחסית יציב, במשך ההתפרצות, עוצמתה וההפרשים בין התפרצויות אולם כמובן שגם בו יש שינויים. נראה לי שכל מי שמטייל שם מקווה שדווקא עכשיו פתאום איזה גייזר שלא היה ממש פעיל יתפרץ, אבל הסיכוי שזה יקרה נדיר.לאחר ההתפרצות המשכנו לחניונים הסמוכים ובהם גייזרים נוספים. בגדול מדובר באיזורים בהם הרבה בריכות, עם צבעוניות רבה וגייזרים והדברים יחסית דומים אחד לשני כך שלא ממש משנה איפה עוצרים, הכל יפה וצבעוני. שוב מצאנו את עצמנו משתמשים במילה מדהים בתדירות גבוהה. האתר הראשון הוא Black sand basin ובו גייזר שמתפרץ לגובה מטר או שניים כל כמה דקות ובריכות צבעוניות יפות מאוד.הבריכה הבאה זכתה לכינוי ברכת הקשת - Rainbow Pool ולא קשה לנחש למה.החניון השני הוא Biscuit basin וגם בו ברכות יפות וצבעוניות. הכל דומה אבל הכל שונה ואין שתי ברכות אותו דבר. קשה להגיש מה יותר יפה, באמת שכל פעם זה נראה מעט אחרת.באתר החלטנו יאיר ואני לעשות טיול רגלי ל Mystic Falls ולא להסתפק רק בסיבוב הקצר סביב הבריכות (ראו במפה למטה).מדובר על מסלול של כ-2 מייל לכל כיוון והוא מומלץ מאד. מתרחקים מהכביש ומהמוני המטיילים. נהיה שקט ומרגישים בלב השמורה. הדרך יפהפיה והמפלים מקסימים. אפשר לעשות סיבוב גדול יותר הכולל גם טיפוס קצר ותצפית ומוסיף עוד 2-3 מייל לדרך. בכלל שמורת הילוסטון מלאה מסלולי הליכה ומאפשרת עזיבת הרכב וכניסה לשמורה עצמם. מומלץ גם בטיולים קצרים ובוודאי אם נמצאים יותר ימים בשמורה.הנוף משתנה מעט כאשר מתרחקים מהכבישוהנה המפליםבדרך החוצה לכיוון West Yellowstone עוד עצרנו באתר Grand Prismatic אולם כאן שגינו בתכנון. הנכון הוא לעצור בחניון ליד וללכת מסלול קצר המראה את הבריכה המפורסמת מלמעלה. מגובה הבריכה עצמה קשה לראות את הצבעוניות שיש בה.ומקרוב יותר (חלק שלא נראה בתמונה למעלה):ניתן לראות מעט מהצבעוניות של הברכה, אבל המבט המרשים הוא מלמעלה ולשם לא הגענו.טוב, אי אפשר להצליח בהכול. בשני חניונים אלו הייתה גם בעיה של עומסי תנועה, אולי בגלל סוף היום. גם הפעם "נתקענו" בפקק תנועה והכל בגלל איזה ELK עלוב אחד....אי אפשר שלא לשים לב לכמויות העצים המתים אם כתוצאה שריפות אם כתוצאה מפגעים אחרים. אזורים שלמים נראים מתים לגמרי ויש לקוות שהטבע יחדש את עצמו תוך כמה (עשרות) שנים.אז האם יומיים מספיקים לשמורת ילוסטון? כן ולא.כן כי הספקנו לראות את כל מה שרצינו ואולי אפשר היה הכניס עוד עצירה בעוד חניון. לא, כי צריך לחוות את המקום ליותר זמן, למשל התפרצות של OLD FAITHFUL בליל ירח או באמצע הלילה (רלוונטי למי שישן במלון באזור), או לנסות להגיע לאזורים בהם יש סבירות גבוהה יותר לראות בעלי חיים, או לעשות יותר טיולים רגליים.כמו כן היו פעילויות שרצינו לעשות ולא הספקנו - טיול על סוסים (אפשר היה גם בבקתות שלנו בהן אבל א היה לנו זמן) או מופע רודיאו בקודי, וקצת יותר פעילות סביב גיבור האזור והמערב הפרוע Buffalo Bill.יצאנו לפנות ערב מהשמורה כאשר לפנינו עוד נסיעה ארוכה לאיידהו פולס, שם הזמנו את המלון. בנסיעה עצמה בקושי עצרנו, אולם המלון באיידהו פולס, Rodeway Inn , הציע ספא 24/7 וכך מצאתי את עצמי באחת עשרה בלילה נכנס לג'קוזי ולסאונה להתרגע מעמל השבוע ולאחר מכן, צילמנו את המפלים שנתנו את השם למקום זה על הנהר בצילומי לילה. לישון הלכנו רק לקראת חצות, סחוטים לחלוטין מיום מרתק.ברקע המבנה המעניין של כנסיית המשיח של קדושי אחרית הימים:וליד הסכר הקטן שמשמש למפעל הידרואלקטרי:גם בבוקר קמתי מוקדם להליכת לאורך הנהר ולצילומי המפלים, וזאת עוד לפני הזריחה.ומחוץ למלון על הטיילת מעט פיסול סביבתי של חיות האזורבארוחת הבוקר במלון הפתעה, ופלים בלגיים. יש את זה בהרבה מלונות וחבר הסביר לי מראש שאם אני רואה כדאי לי לבדוק. התערובת כשרה, המכונה משמשת רק לזה, הסירופים כשרים, וכל הכלים חד פעמיים. על הופלים אפשר למרוח ריבות, נוטלה או כל דבר אחר כשר שמצאנו שם, וסעדנו את לבנו בארוחת בוקר טובה.לפנינו עוד נסיעה של 200 מייל עד לסולט לייק סיטי. הזמנו סיור למרכז המורמונים אבל ראינו שלא נצליח להגיע אליו והתקשרנו לבטל. הם לקחו את הביטול ממש קשה והפצירו בנו לבוא עד שהסברנו שזה או להגיע לטיסה או להגיע למרכז. במקום זה הלכנו לשמורה קטנה בגדות אגם המלח להתרשם ממנו.המקום מעניין אבל היה חם למדי ובעיקר עם מיליון ברחשים. יאיר ואני רצינו לרדת לטבול רגלינו במים אולם נתקלנו בחומת ברחשים כמעט בלתי אווירה. מילא את העיניים עצמנו אבל הם נכנסו לאוזניים ולנחיריים ולכל מקום שרק אפשר. ברחנו למשרד הממוזג שם מצאנו שעל כל קילומטר חוף יש משהו כמו 370 מיליון!!! ברחשים, המהווים חוליה חשובה בשרשרת המזון. יש סבירות לא רעה שגם אני אכלתי כמה בלי להרגיש.גם היא אוכלת ברחשיםומשם ישר לשדה התעופה. המטוס כבר מחכה לנו:על הטיסה לא נרחיב, לא היה משהו. גם צפוף בדלתא עם בעיות מקום קשה לתיקים מאחר ונהלי החברה מרשים להביא רק תיק אחד למטוס ובפועל זה כנראה סוד גלוי שאיש לא בודק ולאיש לא איכפת ואנשים עלו עם שלושה או ארבעה תיקים וכמובן שלך תמצא איפה לשים את התיק שלך, וגם בגלל טורבולנציות לכל משך הטיסה.פנינו מזרחה, לעיר הגדולה, בירת העולם, לה יוקדש הפרק הבא.