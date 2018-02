ניו יורק ניו יורק - תוכנית טיול מלאה לששה ימים!

הפיצו את השמועה, מחר אני בא, אני רוצה לבקר בעיר ללא הפסקה.

תוכנית טיול מלאה לששה ימים ויותר, וטיפים שונים על ניו-יורק, העיר הגדולה, בירת העולם.

ניו יורק ניו יורק





מה? אתה לא היית בניו-יורק?? כמה פעמים שמעתי את המשפט הזה. לא עוד! ואמנם כל הערים הגדולות גדולות, אבל ניו יורק היא קטגוריה בפני עצמה.





להזכירכם, יאיר, נ. ואני נסענו לארה"ב ל ליקוי החמה המלא . בסיום הטיול הקדשנו כמה ימים (מעט מדי, מעט מדי) לניו-יורק אליה הגענו בחצי הלילה בטיסה מסולט לייק סיטי. הפעם נתרכז במנהטן, את שאר חלקי ניו-יורק נשאיר לפעם הבאה.





כמו שג'יי-זי ואלישה קיז שרים, ניו יורק היא גונג'ל בו נוצרים החלומות. הכל אפשרי בניו-יורק. שימו מוזיקת רקע ולא לדאוג גם לסינטרה נגיע בהמשך. זו הגרסה של אלישיה ולא הקליפ המקורי, אבל צילומי ניו יורק בו נהדרים. שימו על מסך גדול ותתמכרו למוזיקה.













המלון

מלון NEWTON על שדרות ברודויי סמוך לרחוב 96 באפר-ווסט סייד. מלון נחמד מאד, בקבלה ישמחו לתת לכם מפה של התחתית שתעזור בהתמצאות בעיר הגדולה. המלון מציג את עצמו כידידותי לשומרי שבת. כל החדרים ממוזגים והמחיר סביר. הזמנו חדר גדול יותר, 2 מיטות כפולות וגם פינת ישיבה ומטבחון קטן (מקרר ומיקרו יש בכל חדר, לנו היה גם כיור וכמה ארונות).





איך מגיעים משדה התעופה

הדרך הזולה ביותר היא בתחבורה ציבורית. מ-JFK לוקחים AIRTRAIN עד תחנת ג'אמייקה ומשם תחתית, אבל אם אתם כמה אנשים, אם אתם לא מתכננים לרכוש כרטיס חופשי בתחתית (אין סיבה לא לרכוש, למי שנמצא 5 ימים או יותר), או אם מתחנת ג'אמייקה צריך גם להחליף תחנות. למה שלא תשקלו מונית? הזמנו שירות נסיעות ועלה עד המלון 57$. בהתחשב בעובדה שנחתנו בחצות ותוך חצי שעה היינו במלון (לעומת זמן כפול ויותר באופציות האחרות), זו עיסקה כדאית.





תחבורה בניו-יורק

רכבות התחתית חוצות את מנהטן מצפון לדרום בשני מסלולים עיקריים. קווים 1,2,3 במערב וקווים 4,5,6 במזרח. קווים 1 ו-4 הם קוים אטיים שעוצרים בכל תחנה. קוים 2,3 עוצרים רק בתחנות מהירות. אם המלון שלכם ליד תחנה עם קו מהיר, הרווחתם. למשל מהמלון שלנו להגיע לרח' 42 בסך הכל שלוש תחנות (לעומת 9 או עשר בקו האטי). יש קווים נוספים שיש להם אותיות.

צריכים לחצות לרוחב? תשקלו שימוש באוטובוס (כולל במחיר מנוי תחתית). שימו לב. יש אוטובוסים בהם מעבירים את הכרטיס בתוך האוטובוס, ויש כאלו בהם מעבירים את הכרטיס בעמדה בתחנת האוטובוס ועם הפתק עולים לאוטובוס.





אוכל

בארה"ב קל להשיג אוכל כשר ובניו-יורק מאד קל. שפע של חנויות כשרות ומסעדות כשרות. למסעדות פחות הלכנו אבל קנינו מצרכים, כולל אוכל מוכן לשבת וסנדוויצ'ים חמים בשריים בחנויות הבאות





אטרקציות

יש המון מה לעשות בניו-יורק, כדי להוזיל עלויות כדאי לרכוש כרטיס אטרקציות. לאחר בחינת החלופות השונות בחרתי לקנות כרטיס עם עשר אטרקציות לפי בחירתי (שימו לב שאם תרשמו תקבלו עוד 5% הנחה, ובכל אופן המחירים משתנים ולכן כדאי שתבדקו גם כרטיסים אחרים).





אז מה עשינו? הנה התכנית הכמעט מלאה. כל האתרים שהיינו מוזכרים בה. היו עוד שוטטויות בכל מיני מקומות.





יום שישי

קמתי מוקדם והולכים להצטייד בחלב וקצת ממתקים בחנות בית המרקחת הפתוחה 24 שעות ביממה. כן, זו ניו יורק, תמיד משהו פתוח. לאט לאט נ. ויאיר התעוררו והתחלנו את היום. רכשנו כרטיסים בפעם הראשונה שירדנו לתחתית (50 מטרים מהמלון, יש תחנה מהירה) היעד הראשון הוא top of the rock במרכז רוקפלר.





מרכז רוקפלר

קומפלקס של בניינים עם כל מיני דברים מעניינים, אבל אנחנו רוצים להתחיל מגבוה ולכן הלכנו אך ורק ל top of the rock בבניין הגבוה מספר 30. פעם זה היה הבניין הגבוה ביותר בעולם, אבל לחודשים ספורים עד שהאמפייר סטייט בילדינג השיג אותו. שם גם צולמה התמונה המפורסמת של הפועלים האוכלים את ארוחת הצהריים על קורה תלויה בין שמים וארץ. אין ספק שקצב הבנייה המהיר נבע גם מחוסר ברגולוציות על בטיחות העובדים.





קצת תור, קצת בדיקות ביטחוניות, קצת צילום בשביל תמונה שינסו למכור לכם במחיר שערורייתי בהמשך, קצת על ההיסטוריה של המקום בסרט ובשלטי מידע ומגיעים למעליות. שלוש קומות של תצפית על כל ניו-יורק. קחו את הזמן, עברו בין המפלסים השונים, נסו את האפליקציות, בדקו איזה מקומות אתם כבר מכירים, חפשו את פסל החירות, חפשו דברים אחרים.





אבסטרקט אורבני





מראה מ top of the rock





מראה מ top of the rock





מראה מ top of the rock





האינטרפיד מ top of the rock





שוטטות בטיימס סקוור

ירדנו, אכלו כריך שהכינונו מראש והלכנו לשוטט בטיימס סקוור, שם תמיד מלא, עמוס וגדוש. התרשמנו משלטי הפרסומות ונכסנו לחנות M&M. שלוש קומות של סוכר מתוק ומרצ'נדייז מיותרים אבל נחמד להסתכל .









התארגנות לשבת

חזרנו למלון והלכנו לראות מה יש בחנויות האוכל הכשר. יש כל מה שרוצים. המחירים כמו בארץ אבל המשקל הוא בפאונד ולא בקילו, כך שהכול יוצא יקר פי שניים בערך. אין מה לעשות. הצטיידנו בכל טוב וחזרנו למלון שם גם עשינו מעט בישולים.





טיילת ההאדסון

נשאר זמן פנוי לפני שבת אז הלכנו לטייל על ההדסון, דקות בודדות מהמלון. הטיילת היא באורך קילומטרים רבים ועשינו חלק קצר ממנה בלבד. כמובן שנהנו לצלם ולראות את הסנאים שנמצאים בכל מקום.





קבלת שבת

לתפילה הלכנו למניין מוקדם של שבת, פשוט כי היינו עייפים, התפללנו בבית הכנסת "אוהב צדק" - OZNY ברחוב 96, סמוך מאד למלון. נשאלנו האם יש לנו איפה לאכול ולמרות שחשבנו שאולי נהיה מוזמנים, העדפנו לאכול במלון עקב העייפות הרבה לאחר כל השבוע הקודם. הארוחה הייתה טעימה מאד, שלוש מנות, סלטים בשרים תוספות וקינוחים מתובלים בשירה ודברי תורה וסתם שיחה, כי למעשה זו הפעם הפחות או יותר הראשונה בטיול שפשוט ישבנו לדבר, בלי למהר לשום מקום, ולא תוך כדי נסיעה. בבית הכנסת גילינו שני דברים. הראשון הוא שלסעודה השלישית הזמינו שדכנית צמרת וצפוי להיות מעניין במיוחד. השני הוא שלאחר שחרית הרב ידבר על ליקוי החמה! הנה קהילה שאני אוהב.





במלון, ברגע שאתה נכנס ועוד מרחוק, כבר שולחים מישהו לפתוח את הדלת. אפילו לא צריך לבקש.





שבת

גם בבוקר החלטנו ללכת לתפילה המוקדמת, מתוך מחשבה לנצל את היום הארוך. ברוב מנהטן יש עירוב כך שהתכנית הייתה להתפלל, לאכול ולצאת לקרוע את העיר עד סעודה שלישית. אבל רצינו לשמוע את דבר התורה של הרב ולכן לאחר ארוחת הבוצר חזרנו לבית הכנסת, אבל התפילה התעכבה והחלטנו לא לחכות אלא ללכת ליעד הטיול הראשון.





מוזיאון הטבע

גם מוזיאון הטבע כלול בכרטיס האטרקציות. כן כן, אני יודע שאפשר לשלם כל סכום שרוצים ולהיכנס בדולר אחד, אבל גם היה שבת, וגם אני לא רואה סיבה לא לשלם מחיר נורמלי עבור מקום שנהייה בו שעות רבות. מי שבכל זאת רוצה לחסוך או שיש לו רק מעט זמן, שיגיע וישלם מה שהוא רוצה, וכן, אפשר גם דולר ואפילו פחות.





במוזיאון סיירנו מעט בתצוגות והצטרפנו לסיור מודרך של כשעה וחצי ואחריו המשכנו עוד שעתיים. פוחלצי בעלי חיים מוצגים בסביבתם, תרבויות מכל העולם, דינוזאורים, מטאוריטים מהחלל, חורים שחורים וסלעים בני מיליארדי שנה, יצורים ימיים שונים ומשונים ומה לא. בסופו של דבר כבר היינו מותשים, ולמרות שעוד היה המון מה לראות במוזיאון, לא הייתה ברירה ויצאנו החוצה. ישבנו בגינה הסמוכה למוזיאון ונחנו, אכלנו והתבוננו בסנאים.

בדרך חזרה למלון עוד עצרנו בחנות ספרים חביבה שאת שמה ומיקומה איני זוכר ובמלון עצמו, שלאף שטונדה של שבת עד סעודה שלישית שם השלמתי מהרב את ענייני השיעור והקשבנו להרצאה החביבה של השדכנית, שבראותה אותנו, לא הצליחה להבין שהשארנו את נשותינו בארץ וממש התחננה שנשלח לה את הפרטים שלנו.









ראשון





אינטרפיד

לכל אחד יש את המקום שהוא הכי רוצה להיות בו ביעד לחו"ל ואצלי המקום מספר אחד בניו-יורק היה האינטרפיד. נושאת המטוסים שהוסבה למוזיאון אווירי תספק שפע פעילות ועניין. האינטרפיד היא ספינה עם היסטוריה, ממלחמת העולם השנייה והתקפת קאמקיזה שגבתה את חייהם של אנשי צוות רבים, מלחמת קוריאה והמלחמה הקרה. כמובן שהלכנו לראות את מעבורת החלל אנטרפרייז, למרות שהיא הדגם הראשון שכלל לא היה בחלל, ולאחר מכן סיור מקיף וארוך בסיפונים השונים, כולל ביקור בצוללת. באופן מפתיע מטוס הכפיר על הסיפון ממוקם ליד דגם ראשוני של הציפור השחורה.

מעבורת אנטרפרייז

שוטי שוטי ספינתי

הציפור השחורה

הקונקורד





נלחמים במטוסי קאמיקאזה

טיל אטומי רגולוס





בצוללת





שיט ליד פסל החירות

מהרציף הסמוך לאינטרפיד יוצאים מסלולי שיט שונים. שימו לב, מסלול זה לא מגיע לאי עם פסל החירות אלא רק עובר לידו. אם אתם רוצים להגיע לאי אתם צריכים לצאת מדרום מנהטן. יש כמה מסלולי שיט, והמסלול הבסיסי של שעה הספיק לנו. מגיעים עד פסל החירות עוברים לידו וחוזרים. ברקע כל הזמן הסברים ועדכון מתוצאות משחק הבייסבול.





פסל החירות





מנהטן תחתית

היי-ליין

יש מקומות שהם פשוט בניו-יורק אבל יכולים להיות בכל מקום אחר, ויש מקומות שהם חלק מהמארג של ניו-יורק ומקום חדש יחסית כזה הוא ההיי-ליין, קו רכבת עילית שנסגר והפך למסלול הליכה מעל העיר. צר וארוך. ניצלנו את הזמן שהיה לנו והתחלנו לעשות אותו מרחוב 34 ליד תחנת PENN, שם יש רמפה שעוקפת את רציפי התחנה, ועד לסופו ברחוב 14. לא ידענו כמה זמן יש לנו וכמה זמן יקח לנו אז בכל תחנת יציאה אמרנו שנלך עוד אחת ואז נרד. בסוף הגענו לקצה. המסלול על ההיי-ליין מומלץ מאד, ויש גם הופעות שם (לא נשארנו יותר מדי זמן להקשיב) וסתם מקומות לרבוץ, ואני אפילו טבלתי את רגלי קצת במים.





על ההי-ליין





על ההי-ליין





על ההי-ליין





על ההי-ליין

THE RIDE





חוויה ביזארית שראיתי דרך כרטיס האטרקציות. לא לגמרי הבנו מה זה הולך להיות. נוסעים באוטובוס שקוף ברחבי ניו יורק, שחקנים ברחוב הם חלק מההצגה, וגם עוברי אורח תמימים, בדיחות עפות כל הזמן מהמנחים, אמנם בדיחות קרש, אבל צוחקים לא מעט. בקהל היו הרבה תיירים וראיתי שלא כולם (במיוחד לא אלו ממזרח אירופה) מבינים את הבדיחות, אבל נראה שהם עדיין נהנו. אלו היו שעה ורבע שונות ומיוחדת. מומלץ מאד.





לאחר החוויה הסתובבנו שוב בטיימס סקוור. נראה שחצי עולם שם. שתי דקות בניו יורק ורואים יותר אנשים ממה שפגשנו בכל וויאומינג.

בטיימס סקוור





בטיימס סקוור





שני





נפרדנו מנ. שחזר לארץ יומיים לפנינו ושמנו פעמינו ליעד הבא, הגנים הבוטניים בברונקס (יש קטנים יותר בברוקלין).





פאשלת הגנים הבוטניים

טרחנו והגענו ומתברר שסגור בימי שני. אופס. ואני עוד בדקתי שעות פתיחה של כול מקום, אבל כנראה שפספסתי. טוב, די להצטער! נלך לחפש מקום אחר.

האוטובוס שהביא אותנו עד לשם עוד היה בתחנה והנהג הבין מה קרה ואמר לנו לעלות אפילו בלי להעביר כרטיס (לא שזה משנה, יש לנו מנוי שבועי). שלחתי לאשתי הודעה מה קרה, והיא אמרה שאם אחרי שבועיים בטיול מורכב כזה, קורית פאשלה אחת אז שאני אהיה מבסוט. צודקת. בנסיעה גלגלתי מחדש את תוכנית הטיול שעברה התאמות ושינויים והחלטנו ללכת למוזיאונים לאומנות שתוכננו במקור ליום המחרת.





גוגנהיים

הדבר המעניין ביותר במוזיאון הזה הוא המבנה העגול שלו. כאן אני דווקא ממליץ לכם להגיע במועדים המאפשרים PAY AS YOU WISH ולשלם מעט מאוד. רוב היצירות לא מעניינות. להערכתי, האומנים שמוצגים שם קבלו תנופה כי גוגנהיים רכש את היצירות שלהם, אבל גוגנהיים לא רכש את היצירות שלהם כי הם חשובים. יש כמובן יוצאים מהכלל. קצת קנדיסנקי, וכמה דברים מעניינים ואפילו איזה ואן גוך אבל בגדול, אפשר לוותר.





מוזיאון גוגנהיים





מה כן היה מעניין? תור לשרותים בקומה 4! לא הבנו למה, בכל שאר הקומות אין תור בכלל. האמת התבררה לי רק בהמשך השבוע, ודווקא בפרנקפורט בהמתנה לקונקשן. יש שם שירותים מזהב. כן כן הכל מצופה זהב ואפשר לעשות בהם כל מה שעושים בשירותים. נו טוב, האמת שמעתי על האסלה המוזהבת כבר מזמן, אבל משום מה חשבתי שהיא ב-MOMA הידועים בכך שיש להם משהו עם אסלות.





עוד משהו חביב בגוגנהיים הוא שיש עובדים/מתנדבים/סטודנטים שעומדים ליד יצירות ובסופו של דבר תקפידם לענות לשאלות של המבקרים. TALK ART זה נקרא. אם אתם כבר שם נסו לדבר איתם.





ליד האסלה יצירתו של פליקס גונזלס טורס. אלפי סוכריות ליקוריץ במלבן, שהזכירה לי את החמניות של איי-ויי-ויי אבל נראה שאייוייויי העתיק ממנו. והיא גם הרבה יותר מעניינת מהחמניות. היצירה יותר דינמית, יותר משתנה, יותר תלויה בתאורה, ובעיקר היא סופית ונעלמת.





דווקא שם פתחתי בשיחה עם אחד מאנשי TALK ART והשיחה הייתה מעניינת ביותר ולמעשה אפשר לומר הצילה את הביקור במוזיאון. מהתערוכה של איי ויי ויי בירושלים התאכזבתי אבל זה סיפור לפוסט אחר.





מטס

עזבנו את הגוגנהיים ועברנו למטרופוליטן. למטס. אוי איזה מוזיאון. גן עדן. ימים אני יכול להיות שם. שנים. היינו עד שהמוזיאון נסגר, כמעט גרשו אותנו החוצה. גם שם הלכנו לסיור מודרך, אבל פרשנו ממנו כי הוא לא היה מעניין (כל סיור נראה לי שונה מהאחרים, לפי מה שלמדריך מתחשק באותו רגע). ביקרנו בקומת הגג הנהדרת, המון זמן באימפרסיוניסטים. קצת פחות זמן בציור האירופאי. מעט פיסול, מעט יפן, מעט מצרים, מעט ארכיאולוגיה. באמת מוזיאון מהמם. גם לשם אפשר לשלם כמה שרוצים, אבל גם במחיר מלא (דרך כרטיס האטרקציות) התמורה הייתה יותר ממלאה.

המזרקה בכניסה למטס









על גג המטס





על גג המטס





מנוחה במלון

אחרי שעות במוזיאון, אין לנו כוח ללכת, אין לנו כוח לשבת, אין לנו כוח לנשום. הדבר היחידי שאפשר לעשות הוא לקחת אוטובוס (זוכרים? צריך לחצות ממזרח למערב) ואז עוד אוטובוס, לרדת בחנות האוכל, לקנות איזה כריך סלופי ג'ו ענק ולבלוע אותו. הכריך באמת היה ענק, פרוסת לחם דקיקה והמון המון בשר, כמו שאמריקאים אוהבים. שעתיים מנוחה וחידשנו כוחות להמשך הערב.





במייסיס

ניו יורק של היום היא לא ניו יורק של הלילה, ואנו יוצאים לגג האמפייר סטייט בילדינג, אבל קודם לכם עוצרים במייסיס. אהה! תגידו, תפסנו אותך, הנה גם אתה עושה שופינג!!





מצטער רבותי, הדבר היחידי שאנחנו מחפשים הוא את הפסנתר. איזה פסנתר? הפסנתר! הגדול! מ-

BIG. זה שהיה בשוורץ.

שחק אותה טום הנקס





לקח זמן למצוא אותו אבל הוא שם, מתפקד רק בחציו התחתון. לא הצלחתי לנגן Hearts and soul וגם יונתן הקטן לא היה משהו, אבל רבותי, שיחקתי אותה טום הנקס!





אמפייר סטייס בילדינג בלילה

גם באמפייר לא היו תורים ארוכים במיוחד. תוך כעשרים דקות היינו למעלה ובתצפית מהקומה ה-86. למהדרין, בתוספת 20 דולר לכרטיס, אפשר להגיע לקומה ה-102. במרפסת התצפית קר. בכל זאת תשע בערב, ושימו לב הטלסקופים שם לא דורשים שתשימו מטבעות. חפשו גם משם את כל מה שראיתם ביום ודברים אחרים. בכל זאת אנחנו כבר כמה ימים בניו יורק וקצת יותר מכירים.





תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג









תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג

תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג





תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג





תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג

תצפית לילה מהאמפייר סטייט בילדינג





שלישי





גנים בוטניים

עכשיו הגנים פתוחים אבל התחזית אומרת שיהיה גשם. לא נורא. מטריה ואנחנו מסודרים בדרכנו לאחד המקומות היפים בניו-יורק. גנים בוטנים מקסימים, מגוונים, בקיצור נהדר. נכנסו בכניסה הלא ראשית, ועלינו על ההסעה עד הקצה השני משם התחלנו לחזור ברגל. הלכנו לשם הלכנו לפה, הגשם התחיל, פתחנו מטרייה, קצת מסלול ביער שיש שם, הרבה פרחים וצמחים שאנחנו לא מכירים, יצירת של צ'יהולי בכל מקום (תערוכה מיוחדת), חממות מדהימות ובקיצור תענוג. שווה להגיע לברונקס רק בשביל זה, אבל אם זה לא מספיק לכם, ממש ליד יש גם את גן החיות, ולא רחוק את אצטדיון היאנקיז המפורסם. את שניהם נשאיר לפעם אחרת.

הגנים הבוטניים בברונקס





סנאי בגנים הבוטניים בברונקס





בגנים הבוטניים בברונקס





בגנים הבוטניים בברונקס

צ'יהולי בגנים הבוטניים

















צ'יהולי בגנים הבוטניים





צ'יהולי בגנים הבוטניים





צ'יהולי בגנים הבוטניים





בגנים הבוטניים









בגנים הבוטניים





גרנד סנטרל טרמינל

רצינו להגיע לסיור חינמי אבל הבנו שלא נספיק ובדיוק למקרה כזה הכינותי מראש דפי מידע. הגענו למקום כמו שצריך, ברכבת ישר מהגנים הבוטניים. זה אמנם לא כלול בכרטיס התחתית אבל התחנה קרובה מאד, לא צריך אוטובוס ועוד תחתית ומגיעים בדיוק ליעד. ללא ספק שווה. מה עושים בגרנד סנטרל? מסתובבים ומתרשמים ושמים לב לפרטים הבאים:

גלריית הלחישות. בקומת האוכל ליד OYSTER BAR. עמדו באלכסון זה מול זה ודברו. למרות שאתם במרחק 12 מטר, תשמעו היטב אחד את השני ואף אחד אחר לא ישמע אתכם. הקשתות יוצרות אליפסה. אתם במוקדים. הקול עובר ממוקד אחד למוקד שני. משהו כזה.

באחד מהדוכנים, מצאנו מאפים עם תעודת הכשר. נצלנו את ההזדמנות ואכלנו. ליד זה יש מבחר של התמונות האייקוניות של התחנה עם האור בחלונות. במקרה חודש לפני זה פתחתי דיון פייסבוקי בנושא.

באולם הראשי לשים לב לשעון. הוא בכוונה ממהר בדקה!

שימו לב למלבן שחור בתקרה - ככה התקרה הייתה מפויחת פעם מכל העשן, בעיקר של הסיגריות, עד שצבעו אותה.

שימו לב לעיגול קטן בתקרה. שם היה השפיץ של טיל אטומי! הימים שנת 1957, הרוסים משגרים ספוטניקים לחלל והאמריקאים בטוחים שהדבר הבא שיפול עליהם מהשמים יהיה טיל אטומי של הבולשביקים! להרגעת הפאניקה, הממשלה שמה טיל אטומי בגנרד סנטרל בתור אמצעי הרגעה - גם לנו יש.

יש גם חנות של APPLE, לא מעניין. באמת שאני לא מבין מה כולם עושים שם. מישהו יכול להסביר?

יש מקומות סודיים, לא ראינו אותם וגם אתם כנראה לא תראו, אבל תדעו שהם קיימים. רציף מיוחד המגיע ישר למלון וולדורף אסטוריה ששימש את רוזוולט. מגרש טניס! ועוד...

גרנד סנטרל טרמינל

חתן וכלה בגרנד סנטרל טרמינל





גרנד סנטרל טרמינל

הספרייה הציבורית





יום אחד נכנס לספרייה אריה. כך נפתח "אריה הספרייה", ספר שאהבנו לקרוא לילדים. והאריה, הרי הוא בן דמותם של שני פסלי האריות בכניסה לספרייה. הספרייה מצדיקה ביקור וגם שם אפשר לתרום אבל לא חייבים. שימו לב שתרומה מזכה ב-10% בחנות. לקחנו מדריך קולי ועברנו בין האולמות השונים, ראינו את יצירות האומנות, ביקרנו בחדרי העיון הראשי וגולת הכותרת, ספריית הילדים עם הבובות המקוריות של פו הדב.

אריה הספרייה הציבורית של ניו יורק





פו הדוב בספריה הציבורית





היום עדיין גשם וכשיצאנו מהספרייה לקראת שש בערב, שוב לא היה לנו כוח לכלום ושוב חזרנו למלון, קנינו אוכל מוכן (המבורגרים) סיימנו את שארית האוכל שהיה לנו וארזנו את המזוודות.





רביעי



יום אחרון בניו-יורק, אפילו לא יום, חצי יום. מצד אחד כבר רוצים לחזור הביתה ומצד שני, יש עוד כל כך הרבה מה לעשות. השארנו את המזוודות בשמירת חפצים, ויאללה, לנצל כל דקה.





אופניים בסנטרל פארק

באופן מפתיע עד היום האחרון לא הזדמן לנו לבחון לעומק את הסנטרל פארק. גם אליו הכנתי דפי מידע עם פירוט של האתרים שאפשר לראות בתוכו, אבל הפארק ענק והליכה בו יכולה לקחת שעות רבות. החלטנו להצטרף לטיול אופניים עם הדרכה, במסגרת כרטיס האטרקציות. זו לא אטרקציה זולה, ואם כל מה שאתם רוצים זה לשכור אופניים, פשוט תגיעו לפארק, המחירים זולים יותר. ההדרכה עצמה הייתה נחמדה, סיפורי ניו-יורק, כל מיני ידוענים שגרים סמוך לפארק (למשקיעי הנדל"ן: דירה מול הפארק עולה 28 מיליון דולר ובצד השני של הבניין רק 18 מיליון דולר). עברנו בחלקים מהפארק, נסענו ברחוב, ראינו איזה סרט שמצלמים, ביקרנו ב-STRAWBERRY FIELDS לזכרו של ג'ון לנון, מצאנו שעון שמש בגינת שייקספיר ועוד.

כיכר קולומבוס





סנטרל פארק





שעון שמש בסנטרל פארק





צבים בסנטרל פארק









גם ליד האגם מצאתי שעון שמש. רגע, זה לא שעון שמש? אופס...

לא שעון שמש.





מסלול רגלי בעיר התחתית

החזרנו את האופניים והמשכנו בתוכנית, לקחנו את התחתית עד הקצה, Battery park, הכי למטה במנהטן ומקום ממנו המעבורות מפליגות לסטטן איילנד (לא היה זמן, חבל) או לפסל החירות (לא הרגשנו צורך להגיע לאי עצמו, אולי בפעם הבאה). משם התחלנו לעלות למעלה במסלול זיג-זג דרך האתרים השונים:

פסל השור, הבורסה, אולם וושינגטון, וכמובן אתר ההנצחה למגדלי התאומים (בלי כניסה למוזיאון). משם המשכנו לכיוון גשר ברוקלין, אבל לא הגענו לעלייה לגשר עצמו שגם לא היה לנו זמן לחצות אותו אלא למרגלותיו.

זהו, אין עוד זמן. צריכים לחזור. למעשה המסע לישראל החל בגשר ברוקלין, האתר האחרון בו ביקרנו בניו-יורק.

מגדל החירות





מנהטן תחתית





מנהטן תחתית





מנהטן תחתית





מנהטן תחתית





גשר ברוקלין









ניוארק-פרנקפורט-נתב"ג

כדי הגיע לניוארק נסענו בתחתית עד תחנת PENN ברחוב 34 ומשם יש רכבת לניוארק, בה מחליפים ל AIRTRAIN שלוקח אותנו עד הטרמינל (לרכבת ול-AIRTRAIN קונים כרטיס משולב במחיר 13$). בטיסה צפיתי בסרט "פורשים בסטייל" שפרט להיותו חמוד, הוא מתרחש בניו-יורק וכבר חווית הצפייה בסרט שונה, כולל מקומות שביקרנו בהם באותו יום בסנטרל פארק!

זו טיסת לילה ובשלב מסוים מנסים לנמנם קצת, אבל למעשה בשעה אחת בלילה, כבר מגיעים לפרנקפורט לקונקשן של כשלוש שעות כשהשעה המקומית היא שבע בבוקר. ההפסקה אפשרה לנו להתפלל בנוחות, לאכול איזה משהו ולעבור בניחותא בין הטרמינלים. הטיסה לישראל יוצאת משער צדדי מבודד ועם בדיקה בטחונית קפדנית במיוחד.

הטיסה מפרנקפורט קצרה והמטוס נוחת בנתב"ג בערך בארבע, אשתי באה לאסוף אותנו מהשדה.





תם ונשלם. גילינו את אמריקה. היה נהדר! היינו בטופ של הערמה, מלכי הגבעה! ובנימה זו אנו חייבים לסיים עם פרנק סינטרה האחד והיחיד. הפעילו שוב את הרמקולים ושירו כולכם ביד איתי:

"ניו יורק , ניו יורק!"













הפרקים הקודמים: