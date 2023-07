תמונת הירח הזורח מעל שדה (שחור) מאתמול, יחד עם התאריך של הרביעי ביולי, מביאים אותנו לפינה מיוחדת של המדור הכל כך אהוב "ליטרלי אסטרונומי" (כתיבה על שיר שיש בו שורה שעוסקת במשהו אסטרונומי) ולשיר שאני כנראה הכי אוהב של הצמד, "אמריקה" מאת סיימון וגרפונקל. על קורות הצמד: העלייה, הנפילה, המים הסוערים, נכתבו ספרים, מאמרים ובטח גם כמה סרטים, אנחנו כאן רק בשיר המתאר את החלום האמריקאי ושיברו.

זריחת הירח המלא

השנה היא שנת 1968 והשבר עצום וענק. גם על שנת 68 נכתבו ספרים ומאמרים רבים. היה דומה שחוזרים לתהומות של מלחמת העולם השנייה. אמנם בישראל דווקא היינו באופוריה של אחרי ששת הימים, אבל שאר העולם כאוס. הסובייטים פולשים לפראג, מרד הסטודנטים בפריז (קצת מזכיר את מה שיש היום האמת) והאמריקאים שקועים עמוק עמוק עמוק בוייטנאם. היחס לשחורים מזעזע, מרתין לותר קינג נרצח. השנה באופן כללי על הפרצוף ופסטיבל וודסטוק יקרה רק בשנה הבאה.

השיר מתאר מסע בדרכים, לא משהו חדש בז'אנר שירי הפולק ופותח בשורה יפהפיה:

"Let us be lovers, we'll marry our fortunes together"

אין לנו כלום, חוץ מקופסת סיגריות אבל אנחנו ביחד ולא צריכים יותר מזה. ניסע ונממש את החלום האמריקאי.

אחרי ארבעה ימים בדרכים, משחקי הדרך כבר משעממים ולמרבה הצער גם הסיגריות נגמרו. אין יותר מה לעשות אלא להתבונן בירח הזורח, שכולנו יודעים שכאילו נוסע איתנו כאשר אנחנו במכונית,

And the moon rose over an open field

"Kathy, I'm lost", I said, though I knew she was sleeping

I'm empty and aching and I don't know why"

הפתיחה התחלפה בייאוש מכל אלו שהלכו לחפש את אמריקה וכשלו.

המומנט הגרוע של שנת 1968 נמשך עד חג המולד, כמה ימים לפני סיומה, עת משימת אפולו 8 הצליחה לבצע הקפה של הירח ולצלם את תמונת EARTHRISE המפורסמת המראה את כדור הארץ זורח על פני הירח.

אירוע זה היה אולי הראשון לשנות את המומנטום הלאומי. מברך אלמוני שלח את הטלגרמה הבאה לפרנק בורמן, מפקד המשימה: "“Thank you Apollo 8. You saved 1968." הבוץ הוייטנאמי עוד נמשך, משהו אבל מתחיל להשתנות, הנחיתה על הירח שסוחפת אחריה אומה שלמה, דרך וודסטוק שכבר הזכרנו ותנועת הפרחים וההיפים, משנים משהו באומה. לטובה, יש לקוות.

לשיר יש גרסה יפהפיה בעברית, תרגום של אהוד מנור ובביצוע מופתי (כמעט עולה על המקור) של הפרברים. כל האלבום "הפרברים בשירי סיימון וגרפונקל" הוא פנינה מוזיקלית. התרגום של אהוד מנור שומר גם על המשמעות גם על המשקל. הוא אינו תרגום אחד לאחד (רחוק מכך, יש שינויים רבים) אבל הוא שומר על הרוח הכללית של השיר ומאפשר לשיר את אותו השיר בשפה אחרת.

השורה הרלוונטית לנו בעברית היא: "ירח שט על שדה שחור" והביצוע ביוטיוב כאן: