שביל כוכבי הלכת בענתות

בישוב עלמון ענתות ממנו נכנסים למסול עין פרת היפה, ישנו מסלול פלנטות, בקנה מידה של 1 ל-2 מיליארד. המסלול שומר על קנה מידה גם במרחק וגם בגדלים. כך אפשר ללכת ולנסות להתרשם מהגדול של מערכת השמש.
השמש נמצאת ממש ליד בית הכנסת של הישוב, עם שלטי הסבר, ואת כוכב חמה, נוגה, ארץ ומאדים תמצאו במרחק מטרים ספורים משם. בשלב הזה מערכת השמש לא נראית כל כך גדולה, אבל צדק כבר רחוק יותר, ממש בפנייה לשמורת עין פרת, ומנקודת ההתחלה זה כבר מרחק הליכה. אם תרצו להמשיך ברגל שבאתי נמצא בהמשך כביש הגישרה הראשי ליד פנייה לשכונה בישוב, אורנוס צמוד לשער הישוב ונפטון, במרחק 2.25 קילומטר מנקודת ההתחלה, בצומת עם כביש 437.
כל כוכב לכת נמצא על כדור בטון ועליו דיסקית מידע וגולה קטנה (בצדק ובשבתאי כדור צבוע, אולם סובל מבלאי) בגודל משתנה בהתאם לגודל כוכב הלכת. שם כוכב הלכת מופיע בשלוש שפות בתחית הבטון, ובנפטון, בקצה המסלול מופיע גם פסוק בערבית מהקוראן, תזכורת לכך שהשמיים אותם שמיים לכל תושבי הארץ, ותקווה לעתיד משותף טוב יותר. כמו כן על כל פלנטה מופיע לב צבעוני, לזכרו של לב אוריצקי.
המסלול כולו לזכור של לב אוריצקי, וחלק מהאלמנטים כבר סובלים מבלאי של שמש ורוח חזקה שיש שם, מי שמגיע לטיול בעין פרת, מומלץ מאד לשלב גם את שביל כוכבי הלכת בטיול.
|תחילת המסלול - השמש
"מוקדש לזכרו של לב אוריצקי Dedicated to the memory of Lev Uritsky
לב היקר שלנו היה איש של ספר, אדם רחב אופקים, בעל סקרנות אינסופית. עולם החי והצומח ליווה אותו עוד מילדותו. נפלאות כדור הארץ ןהחלל עניינו אותו במיוחד, ומכאן הרעיון להנציח את זכרו באמצעות מודל מערכת השמש. לב נהרג בתאונת אופנוע והשאיר אחריו אישה, ארבעה ילדים, הורים ואחות. תהיה מנוחתו עדן"
|לזכרו של לב אוריצקי
|שלטי ההסבר
|כוכב חמה - גולה קטנה המרכז הדיסקה
|נוגה - גולה קטנה המרכז הדיסקה
כאשר מגיעים לכדור הארץ נמצא בדגם גם את הירח, על אותה דיסקה. ממקום זה אפשר גם לראות את מיקום ההתחלה עם השמש וכך להבין כמה המרחק מהארץ לירח הוא בעצם קטנטן ביחס לשאר מערכת השמש.
|כדור הארץ והירח
|דגם מאדים בשביל כוכבי הלכת בענתות
בצדק ניתן לראות שהכדור המקורי היה צבוע בצורה המזכירה את חגורות העננים של הצדק, אבל פגעי הזמן ומזג האוויר הורידו את רוב הצבע, ונקווה שיבוצע שיפוץ תחזוקתי. גם בתמונות רואים שצדק הוא ענקי ביחס לכוכבי הלכת הסלעיים שפגשנו עד שלב זה
|צדק במודל מערכת השמש
את הטבעות של שבתאי ניתן לסובב בנפרד משבתאי עצמו.
|שבתאי במודל מערכת השמש
|אורון במודל מערכת השמש
|נפטון במודל מערכת השמש
הטקטס בערבית, כולל שורת הפתיחה (בשם האל הרחמן והרחום)
הוא باسم الله الرحمن الرحيم
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم استوى إلى السماء. \
فسواهن سبع سموات وهو بكل شيء.
عليم (سورة البقرة , ايه ٢٩)
לסיכום, הנה תצלום לווין המראה את נקודת ההתחלה והסיום והמרחק בינהן בקו אוורי ישר. כפי שכתבנו ארבעת כוכבי להכת הארציים סמוכים מאד לנקודת ההתחלה, וכוכבי הלכת הגזיים, נמצאים כולם בצידו המערבי של כביד הגישה הראשי
|שביל כוכבי הלכת בעלמון ענתות
הדרך המומלצת לחוות את המסלול היא בהליכה רגלית לכל אורכו, וכך ההבנה על גדולה של מערכת השמה מגיע מהרגליים. מדובר במסלול יחסית קצר. ברחבי העולם מסלולים נוספים כאלו. בקורנית מסלול קצר בהרבה, בשוויץ, מעל ציריך טיילתי במסלול שאורכו 6.6 קילומטרים, ומגיע למעשה עד פלוטו, ויש גם דגמים שמתפרשים על פני מדינה שלמה, כמו בשוודיה, שם השמש היא מבנה עצום של אצטדיון כדורסל, וכוכבי הלכת מגיעים למרחק עשרות ומאות קילומטרים.
