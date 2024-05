ליקוי חמה מלא - חוויה של פעמיים בחיים (בינתיים)

וַיְהִי בִּשנת התשפ"ד בָּשלושה עשר בַּעשרים ותשעה לַחֹדֶשׁ וַאֲנִי בְתוֹךְ-הַגּוֹלָה בשמורת Petit Jean אשר במדינת ארקנסו באמריקה נִפְתְּחוּ הַשָּׁמַיִם וָאֶרְאֶה מַרְאוֹת אֱלֹקים.



"אִלּוּ פִינוּ מָלֵא שִׁירָה כַּיָּם, וּלְשׁוֹנֵנוּ רִנָּה כֲּהַמוֹן גַּלָּיו, וְשִׂפְתוֹתֵינוּ שֶׁבַח כְּמֶרְחֲבֵי רָקִיעַ, וְעֵינֵינוּ מְאִירוֹת כַּשֶׁמֶשׁ וְכַיָּרֵחַ, וְיָדֵינוּ פְרוּשׂוֹת כְּנִשְׂרֵי שָׁמַיִם, וְרַגְלֵינוּ קַלּוֹת כָּאַיָּלוֹת - אֵין אֲנַחְנוּ מַסְפִּיקִים לתאר את מראה הליקוי המלא ועל כן הַשָּׁמַיִם מְסַפְּרִים כְּבוֹד-אֵל וּמַעֲשֵׂה יָדָיו מַגִּיד הָרָקִיעַ"

התחלת השלב המלא, הירח מכסה את כל השמש





מהו ליקוי חמה

הירח קטן מהשמש פי 400 אבל קרוב יותר לכדור הארץ באותו יחס בדיוק. סידור מיוחד זה גורם לכך שגודלם הנראה של הירח והשמש זהה. בתחילת חודש עברי, כאשר הירח בין השמש לכדור הארץ, או באמצעו כאשר כדור הארץ בין הירח לשמש, לעיתים שלושת הגופים נמצאים על קו ראייה אחד. האיורים הבאים ידגימו את מצבם היחסי של השמש, הארץ והירח בשעת ליקוי. האיורים אינם בקנה מידה.







במקרה זה הירח מטיל צל על כדור הארץ. כל מי שנמצא באיזור הצל לא יכול לראות כלל את השמש. כל מי שנמצא ליד הצל יראה את השמש חלקית.





"וַיַּעַשׂ אֱלֹקים אֶת-שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים" (בראשית א טז). רש"י: " (טז) המאורות הגדולים וגו' - שווים נבראו, ונתמעטה הלבנה על שקטרגה ואמרה אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד: ואת הכוכבים - על ידי שמיעט את הלבנה, הרבה צבאיה להפיס דעתה". ועוד עשה להפיסה, שפעם או פעמיים בשנה, תעמוד לפני השמש וידעו כל היצורים והנבראים כי עדיין גדולה היא כבראשונה.



אנו כבר שבוע בארה"ב במסגרת המסע לליקוי החמה. הפעם בטקסס, אבל תחזיות מזג אוויר גרמו לנו לשנות מסלול לארקנסו. קרוב במונחים אמריקאים. רק 600 מייל. מטרת העל של הטיול היא צפייה בליקוי החמה בשילוב מרכז החלל ביוסטון ועוד אתרים. זהו. היום הגדול הגיע. חודשים של עמל ותכנון הובילו כולם ליום זה אותו התחלנו מוקדם מאד. יש לנו עוד שעה נסיעה לפחות עד היעד וגם לשם רצוי להגיע מוקדם. הלכנו לישון מוקדם וקמנו מוקדם, אריזה מהירה של החפצים ויוצאים לדרך.



אנו כבר שבוע בארה"ב במסגרת המסע לליקוי החמה. הפעם בטקסס, אבל תחזיות מזג אוויר גרמו לנו לשנות מסלול לארקנסו. קרוב במונחים אמריקאים. רק 600 מייל. מטרת העל של הטיול היא צפייה בליקוי החמה בשילוב מרכז החלל ביוסטון ועוד אתרים. זהו. היום הגדול הגיע. חודשים של עמל ותכנון הובילו כולם ליום זה אותו התחלנו מוקדם מאד. יש לנו עוד שעה נסיעה לפחות עד היעד וגם לשם רצוי להגיע מוקדם. הלכנו לישון מוקדם וקמנו מוקדם, אריזה מהירה של החפצים ויוצאים לדרך.

שבוע שבו עשינו רפרש על תחזיות מזג האוויר, השווינו בין עשרה אתרים שונים, וניסינו למצוא את המיקום שבו לא יהיו עננים. האזור המקורי, טקסס גבול מקסיקו הסתמן כבעייתי ויומיים לפני החלטנו להרחיק צפונה.

גם בוקר יש עננות אבל היא דלילה למדי ולא ממש תפריע לליקוי ובכל מקרה יש עוד הרבה שעות.





התחלנו בנסיעה לשמורת טבע שנמצאת ממש במרכז אזור הליקוי. תנועה כמעט ולא הייתה ונסענו נסיעה רצופה עד הפארק ושם הגענו למרכז מבקרים מסודר והיינו מהאחרונים שנכנסו עד שהתמלאה החנייה. היו עוד חניונים רבים באזור כך שלכולם היה מקום. יכולנו לראות את הליקוי גם מהמוטל אולם היה שווה לעשות את הדרך ולהגיע למקום מאורגן, שיש בו הרבה אנשים ובעיקר שמשך הליקוי בו הוא המקסימלי לאזור ארבע דקות ועשרים שניות.





שמורת ג'יין הקטנה ארקנסו





הגענו לאזור, חנינו והתחלנו להתארגן. קודם כל - תפילת שחרית ונכנסתי שוב לתפקידי האהוב אותו מילאתי בוויאומינג בהצלחה מלאה, כאדמו"ר מאקליפסוס. התעטפתי בטלית ובתפילין וגם אמרתי פרק תהלים. רוזלינד כיוונה היטב את המצלמה ויצרה ליקוי מקדים, מעין בקשה לריבונו של עולם, שאנחנו מצפים לראות את ההצגה במלואה בעוד כמה שעות.





האדמו"ר מאקליפסוס בכוונות מיוחדות ליום הליקוי







תפילת שחרית לליקוי חמה מוצלח





בינתיים עוד ועוד אנשים מגיעים והשמחה גדולה. אוהלים נבנים, חצובות מוצאות וציוד צפייה וצילום מוצע לרבים. כל סוגי הטלסקופים נמצאים באתר, חלקם לתצפית חלקם לצילום. כולם שמחים להציג את מרכולתם ולשתף אנשים אחרים וכך מצאנו את עצמנו מדברים עם אנשים מכל העולם, מראים תמונות אחד לשני. לא שכחנו את המצב בארץ וניסינו, בעיקר אשתי, לעשות הסברה על ישראל עם כל מי שמוכן להקשיב, וגם עם כאלו שפחות. דיברנו על המלחמה, ומשמעות הסיסמה from the river to the sea. טקסס וארקנסו אינם ניו יורק וקליפורניה וקיבלנו תגובות אוהדות ומזדהות מכל מי שפגשנו, בלי שום חשש להזדהות כישראלים.





בתמונה הבאה תוכלו לראות את המיקום ואת העננות שבמיים. אולם כל עוד רואים היטב את השמש דרך משקפי ליקוי, הכל בסדר ואין מה לדאוג.









שמורת גיין הקטנה ארקנסו

























העננות הפכה לעננות גבוהה ודקה. לא משהו שמפריע לראות את השמש, אבל לא היינו בטוחים אם נראה כוכבים, ועד כמה טוב יראו את שאר הדברים של הליקוי. לא היה מה לעשות אלא לחכות.



העננות הפכה לעננות גבוהה ודקה. לא משהו שמפריע לראות את השמש, אבל לא היינו בטוחים אם נראה כוכבים, ועד כמה טוב יראו את שאר הדברים של הליקוי. לא היה מה לעשות אלא לחכות.

הזמן עובר והנה הליקוי כבר מתחיל. דרך הטלסקופ היה אפשר ממש לראות את השניות הראשונות של הליקוי, כאשר גלגל השמש נפגם מעט. בתמונה הבאתי צילום כמה דקות אחר כך, כדי שהפגימה תיראה בקלות.









תחילת הליקוי





שימו לב לכתמי השמש הנראים היטב באמצע השמש. ממשיכים לצפות, ומצלמים כל כמה דקות. הליקוי הולך וגדל. הנה כתם השמש הראשון כבר הולך להיבלע.







אנחנו צופים בעין במצלמות ובטלסקופים, כמובן דרך פילטרים מתאימים. אין שום אפשרות להבטה ישירה בשמש.



אביזר חשוב לצפייה בליקוי חמה הוא כובע! בכל זאת צופים באמצע היום בשמש. אבל בשלב מסוים, כאשר השמש מכוסה ביותר מחצייה מרגישים שכבר אין צורך בכובע ושעוצמת הקרינה אינה כה חזקה. לא וירתנו כמובן על צילום מסורתי עם משקפי הליקוי.





רוזלינד ואני צופים בליקוי













קשה לאמוד בעין כמה אחוזים מגלגל השמש מכוסים בזמן נתון, אבל אנחנו יודעים בדיוק לאיזו שעה אנחנו מחכים להגיע. הליקוי ממשיך להתקדם ובשלב זה אני מסתכל לשמים ורואה שהכול בהיר, אין אפילו בדל של ענן בכל הכיוונים. יופי היי! השמחה מרקיעה שחקים. עשרים דקות נותרו, והמטרה הושלמה. חלום עומד להתגשם!! כמו כן אני שם לב פתאום שלמרות שאי אפשר להסתכל על השמש ומסתנוורים מיד, הרי שגם בהצצה של עשירית שנייה רואים שצורתה כבר אינה עגולה.



את השלב המלא רציתי לחוות בעין ולא במצלמה. צילמתי תמונה אחרונה שניות לפני השלב המלא. ליקוי חמה של 99%. בניגוד לליקוי של שנת 2017 שנצפה בשממה, אנחנו במקום מיושב ויש קליטה סלולרית רציפה ולכן במהלך כל הליקוי אני מעביר המון תמונות ורשמים לעוקבים שלי בערוצים השונים (טלגרם / ווטצאפ / פייסבוק). תראו מה נשאר מהשמש. זו תמונה שהיה קשה לצלם, השמש כבר לא בהירה ובהגדרות של שלבי הליקוי הקודמים, לא ראו כלום, היה צריך לשנות את פרמטרי החשיפה אבל תוך כדי גם להוריש את פילטר השמש כהכנה לשלב המלא. אין זמן והכל עושים במהירות.





זהו. עוד שניות בלבד לשלב המלא



נסכם את מה שהיה לנו בשמונים הדקות האחרונות. ליקוי חמה חלקי. כמוהו ראיתי לא מעט פעמים. אמנם לא עד רמה של 99% אבל במהותו אין הרבה הבדל בין ליקוי של 99% לליקוי של 9%. נכון, שעוצמת הקרינה פוחתת ושנהיה קר, אבל יש עוד המון אור, אי אפשר להסתכל בשמש בלי להסתנוור.



אבל ה1% האחרון, המעבר מ-99 למאה. הו הו הו. על זה אני רוצה לדבר עכשיו.



השינוי קורה במעבר מליקוי חלקי לליקוי מלא. מעבר שלוקח כמה שניות. מעבר שאיני יכול לתארו במילים ושמתנגן לי בהילוך איטי בראש מאות פעמים מאז שראיתי אותו. התיאור המופיע כאן הוא תיאור של התרשמות והוא אולי שונה מהתיאור המדעי המדויק.



מעבר לליקוי המלא

הספירה לאחור החלה וכולם צועקים: Ten, Nine ... בינתיים הרקע נהיה כהה וכוכבי הלכת הבהירים נוגה וצדק נראים בבירור משני צידי השמש.

המיקום המושלם של השמש והירח עוד מששת ימי בראשית גורם לירח לכסות במדויק את השמש. תוך שניות התאורה יורדת. רק בדל זהיר מהשמש בולט והוא נראה כמעין יהלום ענק. גם הוא נעלם תוך כמה שניות ואז למשך שנייה אפשר לראות בקושי מעין התפרצויות שמש, גושי פלזמה לוהטים מעל פני השמש, גם הם מכוסים מיד בירח, ואז פתאום מתגלה הקורונה של השמש. גזים לוהטים ובהירים העוטפים את השמש, אולם בלתי ניתנים לראייה כי השמש בהירה הרבה יותר מהם. הציפורים שותקות או שפשוט לא שומעים אותם בגלל כל קריאות OMG מסביב.





השמש הלוקה (מה שרואים זה הקורונה) עם נוגה וצדק ועוד כוכבים





כל הקריאות מוצדקות ואני מתבונן, מצלם, ומנסה לחוות את האירוע הקצרצר ככל שניתן.

" א הַלְלוּיָהּ הַלְלוּ אֶת-ה' מִן-הַשָּׁמַיִם הַלְלוּהוּ בַּמְּרוֹמִים: ב הַלְלוּהוּ כָּל-מַלְאָכָיו הַלְלוּהוּ כָּל- צְבָאָיו: ג הַלְלוּהוּ שֶׁמֶשׁ וְיָרֵחַ הַלְלוּהוּ כָּל-כּוֹכְבֵי אוֹר" - אימתי מהללים את ה' גם השמש גם הירח וגם הכוכבים וכולם נראים באותה עת? אין זאת אלא בשעת ליקוי חמה מלא. " וָאֵרֶא כְּעֵין חַשְׁמַל כְּמַרְאֵה-אֵשׁ בֵּית-לָהּ סָבִיב מִמַּרְאֵה מָתְנָיו וּלְמָעְלָה וּמִמַּרְאֵה מָתְנָיו וּלְמַטָּה רָאִיתִי כְּמַרְאֵה-אֵשׁ וְנֹגַהּ לוֹ סָבִיב" (יחזקאל א לז) - שמראה אש ונוגה לו סביב, כמראה הקורונה סביב השמש בליקוי חמה מלא. הירח עצמו נראה שחור משחור אולם גם בעין, ובוודאי בטלסקופים רואים שהוא אינו לגמרי עגול וחלק ויש אפשרות לראות בליטות של ההרים והמכתשים על שוליו. אולם השיא היה שאפשר היה לראות התפרצויות שמש (פרומיננס) בעין!



ומסביב? אנו באזור הצל המלא, במרחק כמה עשרות קילומטרים מאיתנו לכל הכיוונים יש רק ליקוי חלקי. אור מגיע משם, אבל כמו בשקיעה זהו אור מפוזר ולכן רק האור האדום נשאר. התוצאה היא שמים בצבעי שקיעה ב-360 מעלות מסביב. הירח עצמו נראה שחור משחור אולם גם בעין, ובוודאי בטלסקופים רואים שהוא אינו לגמרי עגול וחלק ויש אפשרות לראות בליטות של ההרים והמכתשים על שוליו. אולם השיא היה שאפשר היה לראות התפרצויות שמש (פרומיננס) בעין!





צבעים יפהפיים בכל השמיים





בניגוד לדעה הרווחת, ליקוי מלא אינו גורר חשיכה מלאה. הקורונה תמיד זורחת לפחות כמו ירח מלא ולרוב גם יותר בהיר ממנו, ואור נוסף מגיע מהשוליים. ייתכן שבליקויים עמוקים יותר יהיה גם חשוך יותר.



" כְּמַרְאֵה הַקֶּשֶׁת אֲשֶׁר- יִהְיֶה בֶעָנָן בְּיוֹם הַגֶּשֶׁם כֵּן מַרְאֵה הַנֹּגַהּ סָבִיב הוּא מַרְאֵה דְּמוּת כְּבוֹד-ה' וָאֶרְאֶה וָאֶפֹּל עַל-פָּנַי וָאֶשְׁמַע קוֹל מְדַבֵּר" (יחזקאל א לח) - כמראה הקשת סביב, אלו הם צבעי השקיעה, שצבעם כצבעי הקשת - אדום כתום צהוב וכחול, סביב סביב, 360 מעלות, מסביב הצופה. יש לי רק ארבע דקות ואני מנסה להסתכל על הכול. לספוג את הכול ולהתרשם מהכול. ממילא התמונות לא יכולות להעביר את החוויה. אני כמעט בוכה מאושר ולא שוכח לברך את ריבונו של עולם בשלוש ברכות (נספח הלכתי קצר בסוף).

הברכה הראשונה היא ברכת שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה.

הברכה השנייה היא ברכת עושה מעשה בראשית. ברכת שבח על תופעות טבע ייחודיות.

הברכה השלישית נאמרה רק בסוף הליקוי המלא, כאשר למעשה החל חודש ירחי חדש, והיא ברכת מחדש חודשים הנאמרת בראייה ראשונה של הירח החדש. ארבע דקות עוברות ואנחנו יודעים שהחלום עומד להיגמר. המחשבה הראשונה היא שאנחנו לא רוצים שזה ייגמר. המחשבה השנייה היא, מתי זה קורה שוב.



באותו רגע משמעות הביטוי "ויהי אור" הובנה לי בדרכים חדשות. בניגוד לדעה הרווחת, ליקוי מלא אינו גורר חשיכה מלאה. הקורונה תמיד זורחת לפחות כמו ירח מלא ולרוב גם יותר בהיר ממנו, ואור נוסף מגיע מהשוליים. ייתכן שבליקויים עמוקים יותר יהיה גם חשוך יותר.

יש לי רק ארבע דקות ואני מנסה להסתכל על הכול. לספוג את הכול ולהתרשם מהכול. ממילא התמונות לא יכולות להעביר את החוויה. אני כמעט בוכה מאושר ולא שוכח לברך את ריבונו של עולם בשלוש ברכות (נספח הלכתי קצר בסוף).

ארבע דקות עוברות ואנחנו יודעים שהחלום עומד להיגמר. המחשבה הראשונה היא שאנחנו לא רוצים שזה ייגמר. המחשבה השנייה היא, מתי זה קורה שוב.





ליקוי חמה מלא עם פרומיננס טבעת יהלום וחרוז ביילי





בתמונה, רגע הסיום. האור החזק הוא מקום בו הירח כבר לא מסתיר את השמש והאפקט כולו מכונה טבעת היהלום. בנוסף רואים מצוין שתי התפרצויות שמש שנראו גם בעין, את הכרומוספירה של השמש ואת הקורונה (פחות נראית בצילום כי הורדתי חשיפה בשביל להראות את האדמומיות של ההתפרצויות - פרומיננס) ועוד אזורים בהירים המכונים חרוזי ביילי.



זהו! יש אור. צריך להרכיב שוב משקפי ליקוי וחזרנו לליקוי חמה חלקי, תופעה יפה ככל שתהיה, שונה מאד מליקוי חמה מלא.



אנו צופים עוד כמה דקות בשמש, ומתחילים להתארגן לתזוזה. מחליפים חוויות עם האנשים ליד, עם חלקם גם כתובת אימייל למשלוח תמונות, ולאחר כעשרים דקות מתארגנים לטיות קצר בשמורה ותחילת הנסיעה הארוכה, מאד לדאלאס, אותה כמובן נחלק לשניים.



אנו עוצרים כל כמה דקות כדי לצלם את התקדמות הליקוי לקראת סופו ורק בשלבים אלו יש פתאום פקקי תנועה, כאשר כולם נוסעים ממקום למקום. לא נורא. פקקים עכשיו שיהיו כמה שרוצים. אנחנו את שלנו עשינו, אפילו ערן אליקים בעשורים תשעים הזכיר אותי!

























מפל בשמורה





נספח הלכתי לעיון ולא למעשה ברכת שהחיינו - מברכים על הגעה לזמן מסוים. לרוב חגים ומועדים, אולם זמן הליקי המלא, הקבוע כבר אלפי שנים, בוודאי נכלל בהגדרה זו מה גם שברכת שהחיינו הורחבה לברכה על כל מאורע טוב שקורה לאדם.

ברכת עושה מעשה בראשית - בתלמוד לא מופיעה ברכה על ליקוי חמה אלא על תופעות אחרות. הסיבה לכך אינה ידועה לי, אבל מי שצופה בפלא הגדול הזה, אין באפשרותו שלא לומר ברכה. זו תופעת הטבע המרהיבה ביותר הקיימת על כדור הארץ. גם על הזוהר הצפוני לא נקבעה ברכה, אולם ברי לי שאומר אותה כשאזכה לראות אותו.

מחדש חודשים - זו ברכה הנאמרת כל חודש. לרוב המנהג המקובל הוא לחכות כמה ימים, לאשכנזים 3 ימים ולספרדים שבוע שלם, אולם לפי הרמב"ם יש לברך אותה בראייה ראשונה של הירח. עד הצפייה בליקוי הסתפקתי האם בליקוי חמה רואים את הירח או רק את היעדר אור השמש הנגרם מהסתרת הירח. לאחר הצפייה הבנתי שבליקוי מלא זו ראיית ירח ולכן מיד בסיום השלב המלא, ברכתי ברכה זו.